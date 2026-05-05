Решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, пусть и с небольшой задержкой относительно первоначальных прогнозов. Об этом заявили обозреватели Telegram-канала «Военная хроника».

Авторы напомнили, что ещё в прошлом году аналитики прогнозировали интенсивные бои за Славянск в сочетании с фланговым охватом через Лиман. Однако по ряду объективных факторов российским силам приходится преодолевать серьёзные трудности в продвижении. Тем не менее, как подчёркивается в телеграм-канале, движение вперёд не прекращается: Армия РФ практически прижалась к Пискуновке, а расстояние от этого населённого пункта до Славянска составляет всего 15 километров.

«Сложность заключается в том, что населённый пункт расположен за рекой Северский Донец, и для полноценного штурма потребуется форсирование водной преграды», — отмечено в тексте.

В источнике также указали, что в летний период проводить подобные действия значительно легче по сравнению с зимним сезоном. Но, как добавляется в сообщении, из-за насыщенности воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, что получило образное название «грязное небо», предпринимаемая операция превратится в исключительно трудновыполнимую задачу.

Ранее сообщалось, что в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.