Украина фактически проигнорировала перемирие к 9 Мая после атаки на Крым, заявил журналист Чей Боуз. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию», — написал он.