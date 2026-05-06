Журналист Боуз: Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 Мая
Украина фактически проигнорировала перемирие к 9 Мая после атаки на Крым, заявил журналист Чей Боуз. Свою позицию он изложил в соцсети X.
«Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию», — написал он.
Напомним, в результате атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму погибли пять мирных жителей. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что власти окажут семьям погибших всю необходимую поддержку. Ситуация находится на его личном контроле. После атаки прокуратура открыла горячую линию для приёма обращений от граждан. Она должна помочь оперативно реагировать на заявления и оказывать правовую помощь пострадавшим. Прокурор Крыма также взял ситуацию в Джанкое под личный контроль. Сотрудники ведомства уже взаимодействуют с другими структурами, чтобы ускорить ликвидацию последствий удара.
