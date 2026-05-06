Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 мая, 05:41

Прокурор Крыма лично контролирует ситуацию в Джанкое после удара БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Глава прокуратуры Крыма Олег Камшилов поручил взять под особый надзор ситуацию в Джанкое. Город накануне подвергся атаке украинских беспилотников, унесших жизни пятерых человек.

В надзорном ведомстве заявили, что лично следят за соблюдением прав пострадавших граждан. Камшилов координирует работу всех экстренных служб.

Сотрудники прокуратуры уже взаимодействуют с другими структурами, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия удара. Семья погибших и раненые не останутся без внимания.

В Крыму после удара ВСУ по Джанкою открыли горячую линию
В Крыму после удара ВСУ по Джанкою открыли горячую линию

Напомним, ночью ВСУ атаковали Крым. По вражеским беспилотникам вели огонь средства ПВО и мобильные огневые группы.

Дарья Денисова
