Прокурор Крыма лично контролирует ситуацию в Джанкое после удара БПЛА
Глава прокуратуры Крыма Олег Камшилов поручил взять под особый надзор ситуацию в Джанкое. Город накануне подвергся атаке украинских беспилотников, унесших жизни пятерых человек.
В надзорном ведомстве заявили, что лично следят за соблюдением прав пострадавших граждан. Камшилов координирует работу всех экстренных служб.
Сотрудники прокуратуры уже взаимодействуют с другими структурами, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия удара. Семья погибших и раненые не останутся без внимания.
Напомним, ночью ВСУ атаковали Крым. По вражеским беспилотникам вели огонь средства ПВО и мобильные огневые группы.
