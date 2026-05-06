6 мая, 05:01

В Крыму после удара ВСУ по Джанкою открыли горячую линию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Прокуратура Крыма открыла горячую линию для приёма заявлений от граждан. Поводом стала атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Джанкой, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Линия заработала для оперативного реагирования на обращения и оказания правовой помощи пострадавшим. Номер телефона для связи — +7 (978) 053-62-08.

В ведомстве подчеркнули, что звонки принимают круглосуточно. Сотрудники прокуратуры готовы разъяснить порядок действий и принять заявления от родственников погибших, а также от местных жителей, чьё имущество пострадало при налёте.

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 53 украинских дрона над территорией России

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей Джанкоя погибли в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать семьям всю необходимую поддержку. На месте инцидента работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Антон Голыбин
