Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою

Пять мирных жителей крымского Джанкоя погибли в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов у себя в Telegram-канале.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», — сообщил глава Крыма, добавив, что власти окажут семьям погибшим всю необходимую поддержку.

По словам Аксёнова, на месте инцидента работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы региона.