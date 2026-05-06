День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 21:03

Силы ПВО уничтожили уже 12 украинских беспилотников над Севастополем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Севастополем. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбиты 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — сообщил Развожаев в соцсетях.

Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севастополем
Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севастополем

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за семь часов, в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские ПВО сбили 93 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Республику Адыгея, Республику Крым и Краснодарский край. Кроме того, нейтрализация беспилотников проводилась над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar