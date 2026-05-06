Силы ПВО уничтожили уже 12 украинских беспилотников над Севастополем

В ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Севастополем. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за семь часов, в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские ПВО сбили 93 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Республику Адыгея, Республику Крым и Краснодарский край. Кроме того, нейтрализация беспилотников проводилась над акваториями Азовского и Чёрного морей.