За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Напомним, на Украине с полуночи 6 мая вступил в силу режим тишины. По словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины», к которому, как он надеется, удастся подготовиться. Однако экс-комик в очередной раз не сдержал слово. Режим прекращения огня со стороны России наступит восьмого и девятого мая.