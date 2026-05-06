Сенатор Джабаров прокомментировал объявление Киевом режима тишины

Член Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что решение о поддержке режима тишины, объявленного главарём киевского режима Владимиром Зеленским, будет принимать военное командование России. Об этом он сказал «Ленте.ру».

«Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование. Оно будет решать, поддерживать этот режим или нанести удар по Украине очередной», — заявил Джабаров.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня с полуночи 6 мая. Он отметил, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня. По его мнению, жизнь человека важнее любых «празднований», поэтому с полуночи 6 мая будет введён «режим тишины».