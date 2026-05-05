День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 14:12

«Не компромисс, а ловушка»: Коц объяснил, что не так с перемирием Зеленского

Военкор Коц назвал перемирие Зеленского информационной операцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Военкор Александр Коц заявил, что объявленное Владимиром Зеленским перемирие с ночи на 6 мая выглядит не мирным жестом, а информационной операцией. По его мнению, Киев пытается перехватить инициативу и вернуть себя в переговорную повестку.

«6 мая — не компромисс, а ловушка. Зеленский назначил начало перемирия раньше российской инициативы, пытаясь выставить капкан, из которого только два выхода. Либо Москва принимает его условия, и он присваивает себе авторство мира, либо отвергает — и тогда карт-бланш снова у него», написал Коц в своём телеграм-канале.

Отдельно Коц указал на отсутствие конечной даты «режима тишины». По его словам, без срока завершения и механизма проверки такое заявление остаётся лишь публикацией в интернете, а не полноценным соглашением.

Он также напомнил, что в тот же день Зеленский говорил о возможности ударов беспилотников по параду в Москве. На этом фоне, считает военкор, новая инициатива выглядит не попыткой снизить напряжённость, а медийным манёвром.

«Делает всё наперекор»: Режим тишины Зеленского назвали попыткой оскорбить Россию
«Делает всё наперекор»: Режим тишины Зеленского назвали попыткой оскорбить Россию

Напомним, в Минобороны России объявили о временном прекращении огня 8 и 9 мая в честь Дня Победы, пообещав обеспечить безопасность праздничных мероприятий. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал инициативу перемирия на время Дня Победы несерьёзной, заявив, что однодневная пауза в боевых действиях не выглядит убедительно. А затем сам объявил перемирие с 5 на 6 мая.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • День Победы
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar