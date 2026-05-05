«Не компромисс, а ловушка»: Коц объяснил, что не так с перемирием Зеленского

Военкор Александр Коц заявил, что объявленное Владимиром Зеленским перемирие с ночи на 6 мая выглядит не мирным жестом, а информационной операцией. По его мнению, Киев пытается перехватить инициативу и вернуть себя в переговорную повестку.

«6 мая — не компромисс, а ловушка. Зеленский назначил начало перемирия раньше российской инициативы, пытаясь выставить капкан, из которого только два выхода. Либо Москва принимает его условия, и он присваивает себе авторство мира, либо отвергает — и тогда карт-бланш снова у него», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Отдельно Коц указал на отсутствие конечной даты «режима тишины». По его словам, без срока завершения и механизма проверки такое заявление остаётся лишь публикацией в интернете, а не полноценным соглашением.

Он также напомнил, что в тот же день Зеленский говорил о возможности ударов беспилотников по параду в Москве. На этом фоне, считает военкор, новая инициатива выглядит не попыткой снизить напряжённость, а медийным манёвром.