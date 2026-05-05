«Делает всё наперекор»: Режим тишины Зеленского назвали попыткой оскорбить Россию
Капитан Дандыкин усомнился в искренности режима тишины Зеленского с 6 мая
Владимир Зеленский объявил так называемый «режим тишины» с 6 мая, чтобы оскорбить Россию. Такое мнение высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам эксперта, в действиях украинского лидера не просматривается ни тактики, ни стратегии. Он делает всё наперекор России, чтобы задеть и оскорбить, уверен Дандыкин.
При этом в беседе с NEWS.ru специалист усомнился, что Зеленский выполнит собственные обещания. Дандыкин напомнил, что ВСУ неоднократно нарушали пасхальное перемирие. Эксперт призвал дождаться и посмотреть, как в итоге поступит киевский режим.
Напомним, в Минобороны России объявили о временном прекращении огня 8 и 9 мая в честь Дня Победы, пообещав обеспечить безопасность праздничных мероприятий. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал инициативу перемирия на время Дня Победы несерьёзной, заявив, что однодневная пауза в боевых действиях не выглядит убедительно. А затем сам объявил перемирие с 5 на 6 мая.
