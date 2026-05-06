Атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на крымский город Джанкой квалифицируются официальным представителем МИД России Марией Захаровой как террористические акты, совершаемые киевским режимом. Оценку действиям ВСУ дипломат привела в беседе с корреспондентами РИА «Новости».

«Акт терроризма киевского режима, который в неонацистом угаре активизировался перед 9 мая», - сказала она.

Напомним, пять мирных жителей Джанкоя погибли в результате удара украинских бпла. Глава республики Сергей Аксёнов принёс соболезнования семьям и близким тех, кто не выжил в результате зверств киевского режима, а также заверил, что родственникам погибших окажут всю требуемую помощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Украина может организовать провокации на своей территории во время перемирия на День Победы, чтобы потом обвинить в этом Россию. По его словам, Киев способен устроить подрывы или атаки, имитирующие российские удары.