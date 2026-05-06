В МИД России допустили возможность провокаций со стороны Украины в День Победы

Обложка © Life.ru

Украина может организовать провокации на своей территории во время перемирия на День Победы, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет газета «Известия».

Мирошник отметил, что Киев способен устроить подрывы или атаки, имитирующие российские удары. Речь идёт о террористических акциях различного типа, не только о налётах. Дипломат назвал риски очень высокими из-за подходов политического руководства Украины. По его словам, это стратегия главаря киевского режима Владимира Зеленского и его кураторов. Идеология Дня Победы возвращает к чётким трактовкам о последователях нацизма. Для киевского режима такой контекст представляет угрозу.

«Могут быть любые провокации, в том числе и на территории Украины, для того чтобы обвинить Россию. К примеру, в период объявленного Россией перемирия. Я совершенно не исключаю, что на территории Украины могут быть организованы подрывы, какие-то атаки из соседнего двора или что-либо подобное, что имитирует российские удары», — отметил Мирошник.

На Украине с полуночи 6 мая вступил в силу режим тишины
Ранее Минобороны России объявило перемирие 8-9 мая в зоне проведения СВО в честь празднования Дня Победы. В Минобороны подчеркнули готовность ВС РФ гарантировать безопасность торжеств. В Москве рассчитывают, что украинская сторона проявит встречную добрую волю и также прекратит огонь в эти дни.

