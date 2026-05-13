Цифры, озвученные официально, выглядят катастрофически для страны, находящейся в состоянии затяжного военного конфликта: на Украине около двух миллионов человек уклоняются от мобилизации, а число зарегистрированных случаев самовольного оставления частей достигло 290 тысяч, рассказала политолог Елена Штульман. По её оценке, реальные показатели, вероятнее всего, гораздо выше. Речь идёт не просто о проблемах с призывом, а о глубоком кризисе доверия между государством и населением.

Украина сегодня сталкивается не только с дефицитом человеческого ресурса, но и с разрушением самой мотивационной модели боевых действий. Всё больше людей не понимают, ради чего продолжается конфликт, где его реальные цели и границы допустимых жертв, поэтому общество воспринимает мобилизацию не как защиту страны, а как бесконечное принуждение, поэтому между принудительной отправкой в военкомат и реальной боеспособностью лежит огромная дистанция.

Отдельно стоит учитывать иностранный фактор: на стороне Украины воюют наёмники, которые пришли за большими деньгами. Киев всё сильнее зависит не только от западного оружия и финансов, но и от человеческого ресурса, пока собственный потенциал находится в состоянии тяжёлого истощения. При этом конфликт, требующий тотальной мобилизации, возглавляет Владимир Зеленский — человек, который сам никогда не служил в армии, был жёстким уклонистом.

Армия и общество всегда чувствуют разницу между реальным государственным управлением и политическим шоу, и когда боевые действия ведёт бывший комик, не проходивший армейскую систему, очень сложно требовать от миллионов людей безусловной готовности жертвовать жизнью ради непонятных целей. Мобилизация сегодня держится не на патриотическом подъёме, а на страхе и административном давлении.

«Украинцам предлагают умирать бесплатно за лозунги, которые всё хуже соотносятся с реальностью, а иностранные наёмники воюют за звонкую монету», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Ранее на Украине признали огромные трудности с мобилизацией. Об этом заявил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр). По его словам, все желающие воевать уже находятся на передовой. Те, кто хотел уехать из страны, уже мигрировали.