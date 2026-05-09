«Людей ещё меньше, чем было»: В Раде признались в острой нехватке военнослужащих

В Вооружённых силах Украины сложилась очень тяжёлая ситуация с нехваткой людей. Об этом депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

Парламентарий объяснила, что, пообщавшись с бойцами ВСУ, может подтвердить: сейчас людей не просто не хватает, а их стало ещё меньше. Так Скороход прокомментировала недавнюю инициативу Владимира Зеленского о реформе армии, которая предполагает повышение зарплат военным и частичную демобилизацию.

«Мы не знаем, чем он аргументирует демобилизацию. На сегодняшний день, вернувшись с фронта, я могу констатировать, пообщавшись с ребятами, тот факт, что нехватка людей год назад и нехватка людей сейчас — сейчас намного критичнее ситуация и людей ещё меньше, чем было», — сказала депутат.