«Людей ещё меньше, чем было»: В Раде признались в острой нехватке военнослужащих
В Вооружённых силах Украины сложилась очень тяжёлая ситуация с нехваткой людей. Об этом депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.
Парламентарий объяснила, что, пообщавшись с бойцами ВСУ, может подтвердить: сейчас людей не просто не хватает, а их стало ещё меньше. Так Скороход прокомментировала недавнюю инициативу Владимира Зеленского о реформе армии, которая предполагает повышение зарплат военным и частичную демобилизацию.
«Мы не знаем, чем он аргументирует демобилизацию. На сегодняшний день, вернувшись с фронта, я могу констатировать, пообщавшись с ребятами, тот факт, что нехватка людей год назад и нехватка людей сейчас — сейчас намного критичнее ситуация и людей ещё меньше, чем было», — сказала депутат.
Ранее Зеленский анонсировал масштабную реформу в армии Украины. Главной задачей он назвал повышение зарплат военным. Минимальная выплата для тыловых должностей должна быть не меньше 30 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей), а для тех, кто на передовой, — в разы больше. При этом ранее глава киевского подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации — оба режима продлили до 2 августа.
