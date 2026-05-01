Пехотинцам – контракты до 400 тысяч: Зеленский объявил о реформе армии

Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу в армии, формула изменений уже определена. О грядущих переменах он написал в своих социальных сетях.

«Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей», — написал Зеленский.

Главной задачей реформы главарь киевского режима назвал повышение зарплат военным с учётом справедливости. По его словам, минимальная выплата для тыловых должностей должна быть не меньше 30 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей), а для боевых позиций — в разы больше.

Также глава киевского режима заявил, что для пехотинцев нужно ввести специальные контракты с выплатами 250–400 тысяч гривен (425–680 тысяч рублей). В этом случае зарплата будет зависеть от выполнения боевых задач.

Раньше Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно опубликованным документам, оба режима продлили ещё на 90 дней — до 2 августа этого года.