На Украине хотят сократить квоту для бронирования сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. Это нужно, чтобы восполнить нехватку людей в ВСУ. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в правительстве.

Сейчас бронь от мобилизации имеют около 1,3 миллиона человек. При этом тех, кто работает в оборонной и энергетической сферах, трогать не планируют. По замыслу властей, новая мера позволит мобилизовать 350–400 тысяч граждан. Однако против этого выступает экономический блок кабинета министров.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и её не раз продлевали. Изначально призывали мужчин от 27 до 60 лет, а с апреля 2024 года возрастной порог снизили до 25 лет. О проблемах с мобилизацией говорят как местные, так и зарубежные эксперты. В соцсетях регулярно попадают видео уличных рейдов, в ходе которых сотрудники военкоматов хватают мужчин и силой заталкивают в машины. Например, буквально сегодня людоловы Владимира Зеленского украли неизвестного прямо с территории детского сада.