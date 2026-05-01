На Украине мужчину «бусифицировали» в детском саду на глазах у ребёнка

В Сети распространяется очередное свидетельство произвола «могилизаторов» Владимира Зеленского из ТЦК. На этот раз людоловы украли человека прямо с территории детского сада. На видео — то, как люди в военной форме вытаскивают мужчину за калитку и заталкивают в машину. Примечательно, что на внедорожнике установлены шведские автомобильные номера.

Похищение человека сотрудниками ТЦК на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

Предварительно, всё произошло во Львове, однако точные дата и место съёмки неизвестны. Как пишет «Страна.ua», воспитатель просила военных прекратить беспредел, так как всё происходило на глазах ребёнка.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК насильно мобилизовали человека и практически сразу погибли. Их автомобиль попал в ДТП, трое военных погибли. Мужчина, которого забрали с улицы, госпитализирован в реанимацию.