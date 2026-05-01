В ДТП на Украине погибли трое сотрудников ТЦК, мобилизованный в реанимации

В Черкасской области на Украине произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Мобилизованный, которого они везли, находится в реанимации. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным издания, сотрудники ТЦК везли мобилизованного мужчину в военкомат. Сам мобилизованный выжил, но получил тяжёлые травмы — сейчас он находится в реанимации. На опубликованных кадрах с места ДТП видны тела погибших в военной форме и серьёзно повреждённые автомобили. Обстоятельства и причины аварии пока не уточняются.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили бывшего военнослужащего ВСУ, который является инвалидом третьей группы и вернулся из плена, пытаясь силой его мобилизовать. Мужчину затолкали в микроавтобус, избили и отпустили только через 20 минут, убедившись в правдивости его слов. На Украине такие случаи насилия со стороны военкоматов не редкость.