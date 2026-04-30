Граната взорвалась в Белой Церкви у здания ТЦК

В Белой Церкви Киевской области произошёл взрыв рядом со зданием территориального центра комплектования. До этого в городе прошли задержания сотрудников ТЦК. Об этом сообщает «Страна.ua».

По предварительной информации, речь может идти о взрыве гранаты, однако официального подтверждения этим данным пока нет. Сведения о пострадавших и масштабах повреждений уточняются.

Служба безопасности Украины сообщала о проведении обысков и раскрытии схемы взяточничества. По данным следствия, задержаны сотрудник ТЦК, его бывший коллега, проходящий службу в Черниговской области, а также замдиректора одной из компаний. Как утверждается, за деньги они оформляли «бронь» от мобилизации.

Кроме того, по версии правоохранителей, фигуранты могли аннулировать повестки и снимать граждан с розыска и воинского учёта. Обстоятельства всех эпизодов продолжают выясняться.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военкомы обманом мобилизовывают священников УПЦ. Сотрудники применяют обман: священников вызывают якобы для таинства исповеди или причастия тяжелобольного человека. При встрече вместо религиозного обряда мужчину ожидает принудительная отправка в военкомат.