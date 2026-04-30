30 апреля, 09:54

В Ровненской области неизвестный обстрелял полицейских и сотрудников ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

В Ровненской области произошел вооружённый инцидент, в ходе которого пострадали представители силовых структур. Неизвестный злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия по патрулю, состоявшему из офицера полиции и сотрудников территориального центра комплектования, после чего скрылся.

ЧП случилось 29 апреля в селе Верба Дубенского района. Военнослужащие группы оповещения вместе с правоохранителем заметили местного жителя, который передвигался пешком с велосипедом. Силовики приблизились к мужчине для проверки документов, однако тот неожиданно достал оружие.

Согласно заявлению региональной полиции, «тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому». В результате агрессивных действий нападавшего сотрудник военкомата и страж порядка получили ранения.

На текущий момент злоумышленник объявлен в розыск. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим, чье состояние уточняется.

Пленный ВСУ рассказал о создании украинцами групп для противостояния ТЦК

Ранее в Кривом Роге умер мобилизованный 50-летний мужчина. Накануне мужчину принудительно доставили в военкомат (ТЦК), причём у него подозревали рак. В самом центре инцидент не комментировали. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Оксана Попова
