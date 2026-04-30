В Ровненской области неизвестный обстрелял полицейских и сотрудников ТЦК

В Ровненской области произошел вооружённый инцидент, в ходе которого пострадали представители силовых структур. Неизвестный злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия по патрулю, состоявшему из офицера полиции и сотрудников территориального центра комплектования, после чего скрылся.

ЧП случилось 29 апреля в селе Верба Дубенского района. Военнослужащие группы оповещения вместе с правоохранителем заметили местного жителя, который передвигался пешком с велосипедом. Силовики приблизились к мужчине для проверки документов, однако тот неожиданно достал оружие.

Согласно заявлению региональной полиции, «тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому». В результате агрессивных действий нападавшего сотрудник военкомата и страж порядка получили ранения.

На текущий момент злоумышленник объявлен в розыск. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим, чье состояние уточняется.