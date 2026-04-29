Пленный ВСУ рассказал о создании украинцами групп для противостояния ТЦК

«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников… чтобы их поймать и «наказать» на месте», — сказал он. По его словам, такие объединения возникают из-за принудительной отправки людей на фронт.

Кадунов утверждает, что мужчин могут забрать прямо на улице. После этого их направляют в армию без подготовки. Он также высказался о личном отношении к мобилизации. По его словам, при возможности он бы «задушил» тех, кто отправил его на службу. Сообщается, что сам он ранее трижды отбывал наказание за кражи. Несмотря на это, его мобилизовали в январе 2026 года.