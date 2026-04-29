Пленный ВСУ рассказал о создании украинцами групп для противостояния ТЦК
Обложка © GPTChat
Пленный военнослужащий ВСУ заявил о формировании групп для противодействия сотрудникам ТЦК. Об этом Сергей Кадунов рассказал на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников… чтобы их поймать и «наказать» на месте», — сказал он. По его словам, такие объединения возникают из-за принудительной отправки людей на фронт.
Кадунов утверждает, что мужчин могут забрать прямо на улице. После этого их направляют в армию без подготовки. Он также высказался о личном отношении к мобилизации. По его словам, при возможности он бы «задушил» тех, кто отправил его на службу. Сообщается, что сам он ранее трижды отбывал наказание за кражи. Несмотря на это, его мобилизовали в январе 2026 года.
Ранее в Кривом Роге умер мобилизованный 50-летний мужчина. Накануне мужчину принудительно доставили в военкомат (ТЦК), причём у него подозревали рак. В самом центре инцидент не комментировали. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
