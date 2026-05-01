На Украине из насильно мобилизованных жителей Одессы формируют «мясные батальоны». Средний срок жизни бойцов таких подразделений на линии соприкосновения не превышает четырёх дней, сообщил РИА «Новости» местный житель.

По его словам, пойманных на улицах города сотрудниками ТЦК (военкоматов) отправляют в «мясные штурмы». При этом, отметил собеседник, есть даже расценки в телеграм-каналах — сколько стоит «отмазаться» от отправки на фронт. Сейчас, подчеркнул одессит, контракт с новобранцами уже даже не подписывают — приказ об отправке на передовую выходит без согласия призывника.

«То, куда их потом направляют, у этого места даже название есть — «мясные батальоны», они живут максимум четверо суток, убивают русскоязычных одесситов», — заключил источник.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военкомы обманом мобилизовывают священников УПЦ. По сообщениям, сотрудники используют обманную схему: священнослужителям звонят под видом вызова для проведения исповеди или причастия у тяжелобольного. Однако по прибытии на место вместо религиозного обряда мужчину насильно задерживают.