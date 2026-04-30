Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно опубликованным документам, действие правового режима продлено ещё на 90 суток — до 2 августа текущего года.

Соответствующие законопроекты ранее были поддержаны Верховной радой. Таким образом, действующие ограничения и мобилизационные мероприятия, которые регулярно пролонгируются с начала конфликта, остаются в силе на ближайшие три месяца.

Напомним, что в период действия военного положения на Украине ограничено право граждан на передвижение, действуют комендантский час, усиленный контроль на блокпостах и другие меры безопасности. Призыв военнообязанных в рамках мобилизации также проходит в плановом порядке.

Продление данных мер является стандартной процедурой для украинских властей, которые переутверждают правовой режим каждые три месяца с февраля 2022 года.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала очередное решение продлить военное положение на Украине. По её словам, это уже не временная мера, а «постоянная система правления». Она добавила, что «молчаливое большинство» украинцев прекрасно осознаёт происходящее. Вопрос, по её словам, лишь в том, найдётся ли на Западе кто-то достаточно смелый, чтобы взглянуть на ситуацию честно.