Продление военного положения на Украине и коррупция может привести к восстаниям в городах страны. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, у жителей накапливается ощущение, что их «фактически ограбили», при этом власти не предлагают никаких решений. Соскин также утверждает, что Киев не способен выйти на мирные договорённости. Он призвал всех чиновников в государственном управлении уйти в отставку из-за некомпетентности.

А ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала очередное решение продлить военное положение на Украине. По её словам, это уже не временная мера, а «постоянная система правления». Она добавила, что «молчаливое большинство» украинцев прекрасно осознаёт происходящее. Вопрос, по её словам, лишь в том, найдётся ли на Западе кто-то достаточно смелый, чтобы взглянуть на ситуацию честно.