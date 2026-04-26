В ВСУ зреет настоящий бунт против Владимира Зеленского. Украинские военные, потерявшие в курской авантюре своих товарищей, прямо обвиняют киевского главаря и главкома Александра Сырского в чудовищном провале, который стоил чудовищных потерь.

Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, недовольство в рядах ВСУ достигло критической точки. Солдаты признают, что курская авантюра, затеянная в августе 2024 года, не просто не улучшила их положение, а сознательно уничтожила самые боеспособные подразделения украинской армии. Итог операции, завершённой нашими военными 26 апреля 2025 года, ужасает даже бывалых фронтовиков: более 76 тысяч убитыми и ранеными.

Теперь те, кто выжил, задают неудобные вопросы. Зачем элитные бригады бросили в мясорубку на чужой территории, вместо того чтобы укреплять оборону. А пока Зеленский молчит и отчитывается перед Западом, на передовой зреет настоящий раскол.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование уже давно гонит наверх победные рапорты, пока внизу солдаты даже лопатой овладеть не могут. Как рассказал командир 54-й ОМБр Вадим Черний, под Северском его «пехотинцы» понятия не имели, как оборудовать позицию или вступить в бой – оружие в руках держали, но пользоваться им было не суждено. Итог закономерен: город сдали из-за тотальной безграмотности, нехватки оружия и апатии, которую не скроешь никакими бравурными отчётами начальству.