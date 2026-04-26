Украинское военное командование признало, что порой тренировки призывников проходят только «на бумаге», а на деле военных сразу отправляют на фронт без всякой минимальной подготовки. Так было, например, в Северске в ДНР, когда российские солдаты взяли город под свой контроль умелым наступлением. Об этом рассказал командир 54й ОМБр Вадим Черний, чьи бойцы обороняли населённый пункт.

«На позициях были пехотинцы, которые при наличии лопат, мешков, оружия и боеприпасов не умели использовать оружие по назначению. Даже не понимали, как оборудовать позицию. У пехоты не было даже минимального понимания действий при засадах, вступления в бой, алгоритма действий, если противник приближается», — поделился комбриг с украинским изданием «Вчасно».

Черний в матерных выражениях охарактеризовал положение дел в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что проблемы копятся и никем не решаются, и всё это в какой-то момент просто «выстреливает». Командир уверен, что Северск был потерян киевским режимом из-за слабости подготовки, нехватки оружия и апатии среди солдат, не верящих ни в какую победу ВСУ. При этом Черний отметил, что командование на местах шлёт позитивные рапорты наверх, рассказывая о «мужестве» и отличной «подготовке» бойцов украинской армии.

Напомним, 12 декабря 2025 года Северск был освобождён российскими войсками. Чуть позже президент РФ Владимир Путин вручил высшие государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённого пункта.