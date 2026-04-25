25 апреля, 10:47

Минобороны: Освобождённое Бочково было форпостом ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Населённый пункт Бочково в Харьковской области был форпостом ВСУ, откуда планировались удары по российским подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Населённый пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, Бочково на правом берегу реки Волчья было занято силами 126-го мотострелкового полка группировки «Север». Перед штурмом активно применялась артиллерия, а подразделения беспилотных систем вели круглосуточную разведку и корректировали огонь, в том числе с использованием FPV-дронов.

В министерстве добавили, что группировка «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях, формируя полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях и оттесняя противника от границы.

Раненый боец ВС РФ Ковышкин уничтожил гранатомётный расчёт ВСУ

Напомним, Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Бочково в Харьковской области. Это результат активных действий подразделений группировки «Север». Взятие села — важный этап по укреплению позиций российских сил в регионе.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
