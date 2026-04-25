25 апреля, 01:48

Раненый боец ВС РФ Ковышкин уничтожил гранатомётный расчёт ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Младший сержант Вооружённых сил России Александр Ковышкин ликвидировал расчёт автоматического гранатомёта (АГС) противника, несмотря на пулевое ранение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что штурмовое подразделение Ковышкина получило задачу завладеть позицией врага. Младший сержант одним из первых вошёл в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами. Во время стрелкового боя он получил пулевое ранение. Ковышкин самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил зачистку позиций.

«В результате штурмовых действий младший сержант Александр Ковышкин уничтожил несколько вражеских боевиков и расчёт АГС», — уточнили в ведомстве.

Благодаря его действиям российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.

Сводка СВО 25 апреля: Бои на уничтожение в Константиновке, зачистка Таратутина, коллапс ВСУ в Купянске, Зеленский получил нокаут от ЕС

Ранее на Константиновском направлении российские танкисты ликвидировали технику и личный состав Вооружённых сил Украины. Командир танка с позывным Пуля рассказал, что экипажи из группировки «Юг» воспользовались грубой ошибкой противника. Украинские подразделения попытались стремительно занять рубежи на нескольких бронемашинах. Координаты врага передали операторы беспилотников, после чего российская бронетехника развернулась, вернулась на огневую позицию и уничтожила вражескую бронемашину, автомобиль и живую силу.

Антон Голыбин
