Сводка СВО 25 апреля: Бои на уничтожение в Константиновке, зачистка Таратутина, коллапс ВСУ в Купянске, Зеленский получил нокаут от ЕС
Знамя РФ над Миропольем, «Восток» наступает на Гуляйпольское, 193 российских солдата вернулись из плена, ВСУ спасают позиции в Казачьей Лопани — дайджест Life.ru
Армия России установила огневой контроль над Константиновкой. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Сумская область 25 апреля: бои в Мирополье
Штурмовики Армии России зачищают остатки ВСУ в Мирополье. Упорные стрелковые бои продолжаются. Противник превратил густонаселённое село в единый укрепрайон, где каждое строение используется в качестве опорного пункта. Освобождение населённого пункта позволит отодвинуть украинские вооружённые формирования от Белгородской и Курской областей.
Столкновения происходят и в Краснопольском районе Сумской области. «Северяне» сражаются в окрестностях села Таратутино, в Новодмитровке и в окрестностях населённого пункта.
Харьковская область 25 апреля: кризис ВСУ под Купянском и Волчанском
Удары авиации ВС РФ привели к логистическому кризису у ВСУ на Купянском направлении. Наши лётчики бьют по переправам через реку Оскол.
Режим Зеленского снял с должностей командиров 14-й механизированной бригады и 10-го армейского корпуса ВСУ. Причина — за провалы в обороне и снабжении.
— Это реакция на последние наши продвижения в этом районе. Говорящая о том, что кризисные явления здесь у противника нарастают. Ввиду нашей активности севернее, в районе Волчанска, что заставило командование противника перебросить часть своих сил из Купянска для латания дыр на севере, — пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» группировки «Восток» уничтожил сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившийся в них личный состав ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
После освобождения Ветеринарного на севере Харьковской области ВСУ пытаются построить новые оборонительные позиции в Казачьей Лопани. За сутки солдаты группировки «Север» продвинулись на 12 участках в окрестностях Волчанска.
— Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наёмников, которые должны «исправить бедственное положение ВСУ», — пишут авторы канала «Северный ветер».
На левом фланге Волчанского направления штурмовики ВС РФ сражаются за приграничное село Бочково и продвигаются в сторону села Лосевка.
Донецкая Народная Республика 25 апреля: огневой контроль Константиновки
ВС РФ продолжают операцию по охвату Красного Лимана. Севернее города наши штурмовики закрывают «карман» между Ставками и Кировским. На юге от Красного Лимана Армия России наступает к Брусовке и Старому Каравану.
— В Константиновке Армия России взяла под полный контроль все логистические пути украинских боевиков. Позиции ВСУ в самом городе системно обрабатываются нашими ВКС, — поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.
Запорожская область 25 апреля: продвижение к Гуляйпольскому
Подразделения группировки «Восток» продвигаются на запад и север в Запорожской области. ВС РФ расширили контроль в окрестностях села Мирное и наступают к сразу двум населённым пунктам — Чаривному и Гуляйпольскому.
— Наши средства поражения наращивают интенсивность ударов по тылам противника, методично ослабляя передний край его обороны. Главной задачей остаётся уничтожение живой силы, с восполнением потерь в которой у противника, судя по заявлениям киевских политиков, все хуже и хуже,— сообщают авторы канала «Воин DV».
ВСУ в Запорожской области продолжают отправлять небольшие группы для закрепления на позициях на линии Степовое – Вербовое. Бойцы «Востока» ведут постоянную разведку местности. В результате сразу шесть населённых пунктов были полностью зачищены от противника — Егоровка, Вишнёвое, Вербовое, Степовое, Берёзовое и Калиновское.
Карта СВО на 25 апреля 2026 года. Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Чаривному и Гуляйпольскому. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
193 российских солдата вернули из плена
24 апреля 2026 года между Россией и Украиной прошёл обмен пленными военными. 193 солдата ВС РФ возвращаются домой. Столько же украинцев передали Киеву.
Обмен прошёл на границе с Белоруссией. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Ещё предстоит пройти лечение и реабилитацию в российских госпиталях, сообщает Минобороны РФ.
ЕС боится принимать Украину
Накануне Зеленский поблагодарил «всех лидеров, которые помогают Украине двигаться в направлении вступления в Евросоюз». Его желание, чтобы уже в апреле Киев и Брюссель начали весь бюрократический процесс.
— Мы хотим такого же полноправного членства в ЕС, которое есть у каждой страны Союза — от Кипра до Польши. Единственное, что мы просим, — ускорить процесс и назвать чёткую дату его начала, — заявил Зеленский.
Тем временем французский ежедневник Le Monde пишет, что перспектива присоединения Украины к Евросоюзу вызывает опасения у еврочиновников. Всё из-за систематической коррупции.
Более того, бюрократы на недавнем кипрском саммите отвергали какие-либо привилегии для Украины, в том числе — ускоренное вступление в ЕС.
