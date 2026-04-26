На Добропольско-Красноармейском направлении в ДНР боец российского штурмового отряда в одиночку ликвидировал три опорных пункта украинских формирований. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

На этой неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Гришино. Это позволило нашим силам продолжить движение в сторону Новоалександровки и Васильевки.

«Не обошлось без героических моментов, без подвигов. Один из бойцов, действуя в одиночку, уничтожил три опорника противника. Конечно же, с помощью взрывных устройств, но это действительно заслуживает особого уважения», — сказал Пушилин.

Глава региона отметил, что на линии соприкосновения сейчас совершенно иная ситуация: повсюду беспилотники, и перемещаться крупными группами практически невозможно. Поэтому каждый такой эпизод, добавил он, становится примером настоящей храбрости.

Ранее танкисты Южной группировки войск прямым попаданием в окно ликвидировали до восьми военных ВСУ на константиновском направлении. Командир рассказал, что боевая задача была поставлена предельно чётко: танку следовало произвести единственный выстрел и попасть точно в оконный проём здания, в котором укрывались вражеские силы.