Сырский: ВС РФ начали наступление по всему фронту

ВС РФ активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта, ситуация остаётся сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньяном.

Украинский главком отметил, что ВСУ делают ставку на глубоко продуманную стратегию, инновации и эффективное применение оружия. По его словам, он отдал приказ наносить системные удары по российским производственным объектам.

Ранее в селе Булгаковка (Кременский округ ЛНР) украинский беспилотник вечером нанёс удар по мирным жителям — погибли трое молодых людей. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что дрон прицельно атаковал компанию прямо на улице у жилого дома.