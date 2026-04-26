Танкисты Южной группировки войск прямым попаданием в окно ликвидировали до восьми военных ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» командир танка с позывным Пуля.

По словам командира, танк должен был совершить один точный выстрел в окно здания, где укрывался противник.

«Мы выдвинулись, навелись и отработали точно в цель. Внутри находилась группа до восьми человек. Цель была поражена», — рассказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что появление листвы на линии фронта даёт тактические преимущества обеим сторонам. Глава ДНР Денис Пушилин пояснил: для ВСУ «зелёнка» служит укрытием, а для российских подразделений — позволяет передвигаться более скрытно.