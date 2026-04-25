Двоякое значение весны: Глава ДНР объяснил, почему появление «зелёнки» выгодно и ВС РФ, и ВСУ

Появление листвы на линии боевого соприкосновения даёт преимущества обеим сторонам конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Это имеет двоякое значение как для нас, так и для противника. Для противника – это возможность укрываться, для нас – это возможность более незаметно перемещаться метр за метром нашей русской земли», – сказал Пушилин.

