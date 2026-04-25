При обстрелах ДНР погиб мирный житель, ещё девять ранены
Один мирный житель погиб и ещё девять получили ранения в результате сегодняшних обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских формирований. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
«Один человек погиб, ещё девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.
Ранее в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал мирный житель. По словам главы региона, украинские военные нанесли удары по семи муниципальным образованиям. В городе Грайворон беспилотник атаковал легковую машину.
