Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 10:01

Армия России разгромила объекты ОПК Украины с моря и воздуха в ответ на теракты

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения точными ударами поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на Украине, что стало ответом на террористические атаки киевских боевиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Напомним, на Украине взрывы были слышны в Харькове, Днепропетровске и в Белой Церкви. Владимир Зеленский уже подтвердил разрушительные удары ВС РФ по энрегоинфраструктуре и оборонным заводам. Он также обвинил в этом Запад, который якобы медлит с поставками систем ПВО для Киева. А сразу после этого Зеленский покинул Украину.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar