Армия России разгромила объекты ОПК Украины с моря и воздуха в ответ на теракты

Российские подразделения точными ударами поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на Украине, что стало ответом на террористические атаки киевских боевиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Напомним, на Украине взрывы были слышны в Харькове, Днепропетровске и в Белой Церкви. Владимир Зеленский уже подтвердил разрушительные удары ВС РФ по энрегоинфраструктуре и оборонным заводам. Он также обвинил в этом Запад, который якобы медлит с поставками систем ПВО для Киева. А сразу после этого Зеленский покинул Украину.