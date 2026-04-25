Зеленский впервые с начала СВО уехал в Азербайджан после массированного удара РФ

Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции прибыл в Азербайджан. Глава киевского режима встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Кроме вопросов безопасности, в программе визита — углубление сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере.

Свой визит Зеленский начал со встречи с украинской командой экспертов. Они поделились с азербайджанскими коллегами опытом Украины в защите воздушного пространства.

«Украина всегда настроена на сотрудничество, которое укрепляет как нас, так и наших партнёров. У нас есть особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам», — написал глава киевского режима.

Раньше Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Главная цель поездки — переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Основные темы встречи — безопасность и энергетика. Также политики планируют обсудить, как восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры.