25 апреля, 09:04

Зеленский впервые с начала СВО уехал в Азербайджан после массированного удара РФ

Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции прибыл в Азербайджан. Глава киевского режима встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Кроме вопросов безопасности, в программе визита — углубление сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере.

Свой визит Зеленский начал со встречи с украинской командой экспертов. Они поделились с азербайджанскими коллегами опытом Украины в защите воздушного пространства.

«Украина всегда настроена на сотрудничество, которое укрепляет как нас, так и наших партнёров. У нас есть особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам», — написал глава киевского режима.

Зеленский потребовал от Запада «жёстких действий» и ракеты ПВО для защиты от РФ

Раньше Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Главная цель поездки — переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Основные темы встречи — безопасность и энергетика. Также политики планируют обсудить, как восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры.

Наталья Афонина
