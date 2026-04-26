Движение вперёд: ВС РФ достигли значимых результатов на одном из участков фронта
Военный эксперт Марочко: Армия РФ расширила зону контроля у Никифоровки в ДНР
Обложка © Минобороны России
Российские военнослужащие расширили зону контроля у Никифоровки. Населённый пункт находится под Рай-Александровкой. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Юго-восточнее Рай-Александровки наши бойцы расширили зону контроля у Никифоровки. В целом, это довольно успешный участок местности за истёкшую неделю, где наши военнослужащие достигли значимых результатов», – сказал он.
Марочко добавил, что военнослужащие ВС РФ также наращивают силы и средства у восточных окраин Рай-Александровки.
Ранее Life.ru писал, что появление листвы на линии боевого соприкосновения даёт преимущества обеим сторонам конфликта. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что для ВСУ «зелёнка» – это возможность укрываться, а для российских войск – возможность более незаметно перемещаться.
