Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что под контролем Вооружённых сил Украины остаётся 15–17% региона. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

«На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15–17% противник контролирует территории Донбасса», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Ранее, в марте, президент России Владимир Путин называл аналогичные цифры. Российский лидер также напомнил, что полгода назад киевские формирования контролировали около четверти площади республики. А летом начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал об освобождении 79% территории ДНР.

В конце марта Владимир Зеленский пересказал условия, якобы поступившие от Москвы через американских партнеров. По его словам, Украине выделили два месяца на отвод своих подразделений. В противном случае, как утверждал украинский главарь, последует полная потеря региона с ужесточением требований.

В Кремле призывали Киев скорее определиться с отступлением сил из Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому следовало взять на себя ответственность и принять это решение ещё вчера.