27 апреля, 10:26

«Система правления»: Мендель накинулась на Зеленского из-за продления военного положения

Экс-пресс-секретарь Зеленского осудила очередное продление военного положения

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала очередное решение продлить военное положение на Украине. Своё мнение она выразила в социальной сети X.

«Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления», — заявила Мендель.

Она добавила, что «молчаливое большинство» украинцев прекрасно осознаёт происходящее. Вопрос, по её словам, лишь в том, найдётся ли на Западе кто-то достаточно смелый, чтобы взглянуть на ситуацию честно.

На Украине заявили о подготовке переворота против Зеленского
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения до второго августа. Тем временем в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ нарастает бунт против Владимира Зеленского и главкома Александра Сырского из-за событий в Курской области. По данным источника, военные прямо обвиняют руководство в чудовищном провале, который привёл к тяжёлым потерям и сознательному ослаблению боеспособных подразделений.

Юрий Лысенко
