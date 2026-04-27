Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 00:38

На Украине заявили о подготовке переворота против Зеленского

Политолог Бортник: Против Зеленского на Украине готовится «тихий переворот»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

На Украине готовят «тихий переворот» против Владимира Зеленского, заявил политолог Руслан Бортник в эфире своего канала на YouTube. По его словам — оппоненты киевского главаря готовятся начать с замены спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

«Говорят, что возможна замена главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию. <...> Потом произойдёт смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменён премьер-министр Украины [Юлия Свириденко]», — заявил политолог.

Бортник пояснил, что эта схема нужна для ограничения полномочий Зеленского. Затем начнётся формирование новой коалиции, которая начнёт дискуссию о разграничении полномочий с Зеленским и сможет конкурировать с ним за власть.

В РФ допустили свержение «фронтменов» украинской власти силами США или Британии

Ранее главу офиса Зеленского Кирилла Буданова* заподозрили в подготовке военного переворота на Украине. Аналитики допускают, что после смены власти украинские подразделения могут покинуть Славянск и Краматорск.

* Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar