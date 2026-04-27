На Украине заявили о подготовке переворота против Зеленского

На Украине готовят «тихий переворот» против Владимира Зеленского, заявил политолог Руслан Бортник в эфире своего канала на YouTube. По его словам — оппоненты киевского главаря готовятся начать с замены спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

«Говорят, что возможна замена главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию. <...> Потом произойдёт смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменён премьер-министр Украины [Юлия Свириденко]», — заявил политолог.

Бортник пояснил, что эта схема нужна для ограничения полномочий Зеленского. Затем начнётся формирование новой коалиции, которая начнёт дискуссию о разграничении полномочий с Зеленским и сможет конкурировать с ним за власть.

Ранее главу офиса Зеленского Кирилла Буданова* заподозрили в подготовке военного переворота на Украине. Аналитики допускают, что после смены власти украинские подразделения могут покинуть Славянск и Краматорск.

