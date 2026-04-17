«Доску надо опрокинуть»: Буданова* заподозрили в подготовке военного переворота на Украине
Политолог Баширов допустил, что Буданов* намерен устроить военный переворот
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Gian Ehrenzeller / АР
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* может готовить военный переворот. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я ожидаю военного переворота на Украине. Вот эти последние все инициативы Буданова* . Доску надо перевернуть. Просто другого способа нет. Когда ты переворачиваешь доску, с нее слетают фигуры», — приводит слова эксперта kp.ru.
При этом Баширов не уверен, что такой сценарий выгоден России. Однако допускает: после переворота украинские подразделения могут выйти из Славянска и Краматорска. Именно этого, считает профессор, добивается и Москва, и Вашингтон.
Ранее Кирилл Буданов* заявил, что он совсем не боится спорить с Владимиром Зеленским благодаря своему генеральскому званию и статусу Героя Украины. На этом фоне появились сообщения, что Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия продвигают вывод украинских войск с территории Донбасса.
*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.