На Украине заподозрили Буданова* и Арахамию в желании вывести ВСУ из Донбасса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lina Reshetnyk
В Киеве есть чиновники, которые выступают за вывод украинских войск с территории Донбасса. Так, подобную позицию продвигают глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В западных СМИ и в украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов* и Арахамия, <…> в отличие от Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции», — сказано в статье.
Буданов* и Арахамия, как утверждается в публикации, давно осознали, что Украина полностью истощена, а победы над Россией никогда не будет, поэтому лучше сейчас пойти на условия о выводе своих войск из Донбасса, чем ждать ещё более худших последствий.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киеву установили временные рамки для вывода войск из Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах. Глава киевского режима предупредил, что вывод подразделений ВСУ из Донбасса приведёт к расколу украинского общества, так как многие якобы хотят продолжать воевать с Москвой. В Кремле уже говорили, что Зеленскому придётся оставить территории без всяких встречных условий.
*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.