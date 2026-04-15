В Киеве есть чиновники, которые выступают за вывод украинских войск с территории Донбасса. Так, подобную позицию продвигают глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В западных СМИ и в украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов* и Арахамия, <…> в отличие от Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции», — сказано в статье.

Буданов* и Арахамия, как утверждается в публикации, давно осознали, что Украина полностью истощена, а победы над Россией никогда не будет, поэтому лучше сейчас пойти на условия о выводе своих войск из Донбасса, чем ждать ещё более худших последствий.

