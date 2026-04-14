Буданов* признал преимущество России на переговорах из-за точных данных

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что Россия имеет серьёзное преимущество на переговорной площадке благодаря высокой компетентности своих дипломатов. По его словам, российская сторона хорошо понимает реальную ситуацию и оперирует точными данными. Такое заявление чиновник сделал в интервью агентству Bloomberg.

«Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры... понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные: карты, цифры, расчёты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — сказал Буданов.

Он добавил, что считает себя прагматиком и предпочитает вести диалог, опираясь исключительно на цифры, факты и даты.

