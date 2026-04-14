«Его будут мочить»: Шарий узнал, что Зеленский запустил обратный отсчёт для Буданова*

У руководителя Офиса президента Украины и экс-главы ГУР Кирилла Буданова* возникли серьёзные проблемы во взаимоотношениях с Владимиром Зеленским. Всё настолько плохо, что его собираются «мочить», утверждает украинский журналист Анатолий Шарий.

По его словам, в последние недели в медиапространстве стали чаще появляться позитивные материалы о бывшем руководителе разведки. В них отмечается снижение числа интриг вокруг него, более спокойный стиль работы и сосредоточенность на служебных задачах. Буданова* уж слишком хвалят за границей, что не по душе Владимиру Зеленскому. Последней точкой Шарий назвал статью Bloomberg про главу ОП, где журналисты просто не смущались в пафосных определениях его заслуг и того, «какой он профессионал и всеми уважаемый».

«Эта публикация стала своего рода триггером для единственного, кто должен быть уважаемым и самого великого полководца всех времен и народов. Поэтому для Буданова*, по моей информации, начался обратный отсчёт», — написал Шарий.

Журналист также описывает внутренние эпизоды, которые, по его версии, свидетельствуют о напряжении. В частности, он заявил, что заместители перестали посещать утренние совещания, введённые Будановым*, что демонстрирует отсутствие управленческой дисциплины.

Кроме того, Шарий рассказал о якобы произошедшем эпизоде с участием министра обороны Михаила Фёдорова, которого после встречи с Будановым* пригласили на жёсткий разговор к Зеленскому. По его словам, тот был приглашён главой ОП в офис, где они длительное время обсуждали вопросы за закрытыми дверями. А в приёмной его встретил сотрудник офиса президента и позвал к украинскому лидеру.

«У Зеленского Фёдоров услышал максимально непарламентские выражения в свой адрес… Претензия сводилась к тому, что «Это мой дом, и ты не можешь приходить сюда, не ставя в известность меня», — рассказывает Шарий.

Он утверждает, что против Буданова* может готовиться негативная информационная кампания. По его версии, его роль планируют ограничить темой переговоров, где возможный срыв могут использовать как повод для критики. Он добавил, что рассматриваются различные сценарии давления, однако часть наиболее жёстких методов якобы пока отложена.

«По моей информации, прямо сейчас заказывается проблемный пиар под Буданова… его будут мочить», — заключил Шарий.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что не боится спорить с Владимиром Зеленским, будучи уверенным в своей правоте, поскольку его статус генерала и Героя Украины позволяет отстаивать любую точку зрения. Он отметил, что может поспорить с кем угодно.

