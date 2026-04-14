«Я генерал, Герой Украины»: Буданов* набрался смелости спорить с Зеленским

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что не боится вступать в спор с Владимиром Зеленским, если уверен в своей правоте. По его словам, статус генерала и Героя Украины позволяет ему отстаивать любую точку зрения перед кем угодно. Такое заявление Буданов сделал в интервью Bloomberg.

«Я генерал, Герой Украины. Если я в чём-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — сказал руководитель ОП.

Агентство со ссылкой на источники также пишет, что Буданова* уважают в украинском политикуме, а также в Белом доме и Кремле. По данным собеседников, Зеленский назначил его главой Офиса президента, чтобы сбить негатив после деятельности Андрея Ермака и держать рядом потенциального соперника на выборах с растущим рейтингом.

Сам Буданов* опровергает предположения, что должность ему предложили из-за опасений Зеленского по поводу роста популярности. Экс-глава ГУР заявил, что, хотя он больше не является руководителем разведки, он занимается организацией работы всех структур.

«Так вы действительно считаете, что я стал слабее?» — задал риторический вопрос Буданов* в ответ на предположение о потере влияния.

На вопрос журналистов о возможном выдвижении в президенты глава ОП ушёл от прямого ответа. Он назвал тему интересной и сразу перешёл к следующему вопросу.

Ранее Буданов* заявил о вероятности «триггерного события» на Украине, которое может привести к катастрофическим последствиям, если общество не сохранит единство. По его словам, напряжённость внутри страны уже проявляется в конфликтах между гражданскими и сотрудниками военкоматов, что противоречит общественному восприятию военных.

