Кирилл Буданов*, возглавляющий офис украинского президента, заявил о подвижках в переговорном процессе между Киевом и Москвой. Своими мыслями о дипломатическом урегулировании он поделился в недавнем интервью Bloomberg.

Представитель силовых структур убеждён, что российская сторона стремится прекратить боевые действия. Именно в этом желании он видит причину текущей активности на дипломатическом фронте, отмечая, что процесс не должен затянуться.

Ранее обе державы придерживались жёстких «максималистских» требований, однако теперь наметилось сближение позиций. Спикер выразил уверенность, что участники смогут найти компромиссное решение.

Детали будущих договорённостей не раскрываются. Тем не менее, высокопоставленный чиновник подчеркнул важность того, что оппоненты обозначили рамки приемлемого.

«Окончательное решение еще не принято […] Но в принципе, теперь все четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс», — резюмировал Буданов*.

Сейчас аналитики пытаются спрогнозировать, какие именно условия лягут в основу мирного соглашения. Вероятно, в ближайшее время государства продолжат сверять позиции для поиска точек соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если глава украинского режима Владимир Зеленский примет соответствующее решение. По его словам, Зеленский должен взять на себя ответственность в данном вопросе.

