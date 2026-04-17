17 апреля, 07:24

Раскрыты планы Зеленского «сжечь» Буданова* с помощью токсичной темы

Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что Зеленский готов избавиться от Буданова*

Владимир Зеленский, Кирилл Буданов*.

Владимир Зеленский может попытаться избавиться от главы своего офиса Кирилла Буданова*, возложив на него вину за провал мобилизации — такой метод политик уже использовал ранее. Об этом NEWS.ru заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Полномочия Буданова* существенно ограничены, ведь у него нет ни одного заместителя, которого он мог бы назначить самостоятельно — все его замы являются ставленниками бывшего главы ОП Андрея Ермака. В сложной обстановке решения принимаются именно так. Буданову* определили фронт работы, связанный с переговорным процессом. На него хотели повесить ещё и вопрос мобилизации, но он сумел уклониться, осознавая токсичность этой темы.

«Но вообще идея заключалась и в этом тоже: условно говоря, сжечь Буданова* на посту главы офиса президента. И я не исключаю, что Ермак с Зеленским вновь попытаются это сделать, используя тему мобилизации», — высказался Килинкаров.

На Украине заподозрили Буданова* и Арахамию в желании вывести ВСУ из Донбасса
На Украине заподозрили Буданова* и Арахамию в желании вывести ВСУ из Донбасса

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Владимир Зеленский готовится «убрать» Буданова*, поскольку тот стал слишком популярным в зарубежной прессе. Главе киевского режима не нравится, что его там постоянно хвалят, подчёркивая его профессионализм и спокойствие при принятии решений.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
