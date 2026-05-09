Во время объявленного перемирия с 6 по 7 мая украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российских войск. По данным Mash, зафиксировано пять групп на Харьковском, Сумском, Славянском и Красноармейском направлениях.

Их задачи, предварительно, — разведка путей передвижения российских частей. У каждой группы было по шесть-восемь бойцов, вооружённых натовскими винтовками: CZ Bren 2 и AR-15. Часть диверсантов ликвидировали, остальных взяли в плен.

Заброску готовили заранее. Реального соблюдения перемирия, судя по активным действиям ВСУ, Киев изначально не планировал.

За прошедшие сутки российские ПВО уничтожили восемь управляемых авиабомб, один реактивный снаряд HIMARS и 467 беспилотников самолётного типа. В Минобороны также сообщили, что Черноморский флот ликвидировал два украинских безэкипажных катера в северо-западной части акватории.