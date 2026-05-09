ВС РФ отбили атаки 467 БПЛА, снаряда HIMARS и двух безэкипажных катеров ВСУ

«За сутки средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 467 БПЛА самолётного типа», — сказано в сводке ведомства от 9 мая.

Также военные Черноморского флота уничтожили в Чёрном море два безэкипажных катера ВСУ. Противник потерял их в северо-западной части моря.