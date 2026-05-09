День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:29

ВС РФ отбили атаки 467 БПЛА, снаряда HIMARS и двух безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, один снаряд американской системы HIMARS и 467 украинских беспилотников. Об это сообщили в Минобороны.

«За сутки средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 467 БПЛА самолётного типа», — сказано в сводке ведомства от 9 мая.

Также военные Черноморского флота уничтожили в Чёрном море два безэкипажных катера ВСУ. Противник потерял их в северо-западной части моря.

8970 атак, 7151 удар БПЛА и катера: ВСУ продолжили нарушать перемирие в День Победы
8970 атак, 7151 удар БПЛА и катера: ВСУ продолжили нарушать перемирие в День Победы

Напомним, Москва и Киев согласились объявить перемирие с 9 по 11 мая. В Вашингтоне заявили, что готовы командировать представителей в Москву для обсуждения продления режима прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался. Но ВСУ продолжают нарушать перемирие.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar