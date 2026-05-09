ВС РФ отбили атаки 467 БПЛА, снаряда HIMARS и двух безэкипажных катеров ВСУ
© ТАСС / Алексей Коновалов
Российские ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, один снаряд американской системы HIMARS и 467 украинских беспилотников. Об это сообщили в Минобороны.
«За сутки средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 467 БПЛА самолётного типа», — сказано в сводке ведомства от 9 мая.
Также военные Черноморского флота уничтожили в Чёрном море два безэкипажных катера ВСУ. Противник потерял их в северо-западной части моря.
Напомним, Москва и Киев согласились объявить перемирие с 9 по 11 мая. В Вашингтоне заявили, что готовы командировать представителей в Москву для обсуждения продления режима прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался. Но ВСУ продолжают нарушать перемирие.
