Трамп готов отправить переговорщиков в Москву ради продления перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает направления своих представителей в Москву, если это будет способствовать урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление американский лидер сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», – сказал Трамп.

Американский лидер также допустил, что трёхдневное перемирие между Россией и Украиной, которое вступило в силу 9 мая, может быть продлено. По его словам, он хотел бы полностью завершить конфликт.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы он был завершён», – заявил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин согласился на предложенное Трампом временное перемирие на период с 9 по 11 мая. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что договорённость достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией США, а американские представители в свою очередь находились на связи с Киевом.